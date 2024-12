Chi affronta la Juventus in Youth League?

Dinamo Kiev

Korriku

AZ

Puskas Akademia

Genk

Auxerre

Hoffenheim

Legia Varsavia

Hoffenheim

Betis

Lokomotiv Zagabria

Olympiakos

Basilea

Rapid Vienna

Trabzonsopor

Il pareggio maturato a Vinovo contro ilha consentito alladi staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta della massima rassegna continentale a livello giovanile. Ma chi affronterà la formazione di Magnanelli al prossimo turno?La squadra di Francesco Magnanelli ha chiuso la league phase del torneo al nono posto in classifica e di conseguenza andrà ad affrontare uno dei dieci club che si sono qualificati attraverso il percorso Campioni nazionali, in attesa che venga completato il quadro delle partite. La Juve andrà dunque a sfidare una delle seguenti squadre





