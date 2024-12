Ilè stato il primo club a manifestare interesse per Kenan, già da tempo. Al momento, però, non ci sono sviluppi concreti con i Reds, anche se la Juventus è ben consapevole del forte interesse nei suoi confronti. Secondo la Gazzetta dello Sport, anche l'Aston Villa sarebbe disposto a fare un'offerta clamorosa per l'ex talento del Bayern Monaco. Tuttavia, per Giuntoli, il recente rinnovo del contratto fino al 2029 rappresenta una solida garanzia per il futuro. Kenan non è sul mercato: la Juventus non ha intenzione di lasciarsi tentare dalle offerte della Premier League. L’obiettivo è vivere altre notti indimenticabili come quella di mercoledì scorso all'Allianz Stadium.