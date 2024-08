Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sky Sport, Pierreha avuto un contatto telefonico diretto con Thiago Motta, allenatore della Juventus. L'incontro telefonico è stato caratterizzato da un tentativo di rassicurazione da parte di Motta, che ha cercato di chiarire come il difensore francese si inserirebbe nel progetto tattico della squadra bianconera.Durante la conversazione, Thiago Motta ha spiegato ail suo ruolo all'interno della Juventus e come potrebbe adattarsi al sistema di gioco previsto per la nuova stagione. L'allenatore ha cercato di sciogliere i dubbi del 24enne, illustrando le sue idee tattiche e l'importanza che Kalulu potrebbe avere nel progetto tecnico della squadra.