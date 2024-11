Il ritorno in Champions League, insieme alla partecipazione alla Supercoppa italiana e al Mondiale per club, rappresenta un'opportunità importante per aumentare i ricavi, sebbene i premi del Mondiale per club non siano ancora stati definiti. Il business plan bianconero per il periodo fino al 2026-27 si pone come obiettivi minimi il piazzamento tra le prime quattro squadre della Serie A e il raggiungimento degli ottavi di Champions in ciascuna stagione. Su questi traguardi sono concentrate le maggiori pressioni sul team guidato da Thiago Motta, che ha a disposizione un progetto triennale per elevare la competitività del club.