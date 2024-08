Se tutte le procedure burocratiche saranno completate senza intoppi, l'esordio dicon la maglia della Juventus sarà rimandato alla terza giornata di campionato. In quell'occasione, la Juventus affronterà la Roma in casa, allo Juventus Stadium di Torino, domenica 1° settembre, con calcio d'inizio fissato per le 20:45.Questo match rappresenterebbe un palcoscenico di grande rilievo per il debutto dell'attaccante argentino, in una sfida di alto livello contro una delle principali rivali in Serie A. Se l'iter dovesse essere completato in tempo, i tifosi bianconeri potrebbero vedere González in campo per la prima volta in una partita particolarmente attesa.