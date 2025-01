Alberto Costa è a un passo dall'arrivo. Questo acquisto segna l'inizio del mercato della Juventus, che, sotto la guida di Thiago Motta, si prepara a rafforzare la squadra. Intanto, il responsabile dell'area tecnica, Cristiano Giuntoli, è concentrato sulle trattative per i ruoli prioritari: un difensore centrale e un attaccante di scorta da affiancare a Dusan Vlahovic. Per quanto riguarda il difensore, la Juventus continua a esercitare pressioni sul Barcellona per Ronald Araujo, mentre rimangono sempre in attesa Antonio Silva del Benfica e David Hancko del Feyenoord. Sul fronte offensivo, sono in corso intense discussioni per il trasferimento di Randal Kolo-Muani.