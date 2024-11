L’infortunio diterrà il giocatore montenegrino lontano dal campo per le prossime partite, come comunicato dallo staff medico. Fra 15 giorni, infatti, il calciatore si sottoporrà a nuovi esami per valutare i tempi di recupero, ma il rientro in allenamento è previsto tra fine novembre e i primi giorni di dicembre. Questo significa che Adzic salterà la partita contro il Milan del 23 novembre e l’incontro di Champions League contro l’Aston Villa. Anche la presenza contro il Lecce appare improbabile, mentre potrebbe rientrare nella lista dei convocati per la sfida con il Bologna del 7 dicembre.