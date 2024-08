Lasta vivendo un momento di transizione importante, come dimostra la recente decisione di dividere la squadra in due gruppi per la trasferta a, dove affronterà in amichevole. Questo match rappresenta l'ultimo test prima dell'inizio del campionato, previsto per il 19 agosto contro il Como.Sono 19 i giocatori che sono partiti per la Svezia, tra cui alcuni giovani promettenti come Savona, Rouhi, Sekulov e Mbangula. La presenza di questi giovani, soprattutto di, freschi di rinnovo contrattuale, indica la volontà del club di puntare su nuove leve per il futuro.D'altro canto, 12 giocatori sono rimasti alla Continassa per motivi diversi. Tre di questi - Miretti, Adzic e Milik - non sono partiti per problemi fisici: Miretti e Adzic sono infortunati, mentre Milik, rientrato da poco in gruppo, non è ancora pronto per scendere in campo. Gli altri 8 giocatori, invece, non hanno preso parte alla trasferta per ragioni legate al mercato. Tra questi, Szczesny è stato autorizzato dal club a prolungare le sue vacanze in attesa di trovare una nuova destinazione.