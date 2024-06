L'operazione più avanzata in questo momento è quella tra la Juventus e l'Aston Villa, che prevede lo scambio dicon Westone Samuel, oltre a un conguaglio economico. Il club inglese ha l'esigenza di chiudere la trattativa entro il 30 giugno, una tempistica che coincide perfettamente con quella inserita da Giuntoli nella sua tabella di marcia. Questa scadenza è stata pianificata per garantire alla Juventus il primo rinforzo di alto livello a centrocampo.L'inserimento di Douglas Luiz nella rosa bianconera rappresenterebbe un tassello fondamentale per migliorare la qualità del gioco e fornire maggiore equilibrio alla squadra. La chiusura dell'affare nei tempi previsti è cruciale per soddisfare le esigenze tecniche e strategiche di entrambe le società coinvolte.