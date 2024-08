La Juventus sembra ormai pronta a sacrificare un altro dei suoi talenti emergenti per ottenere fondi da reinvestire nella campagna acquisti. Il nome in questione è quello di, talentuoso regista classe 2004, che potrebbe lasciare Torino a titolo definitivo. La situazione contrattuale del giocatore, in scadenza tra nove mesi, ha messo pressione al club bianconero, che preferisce monetizzare ora piuttosto che rischiare di perderlo a parametro zero.Hasa, recentemente nominato miglior giocatore dell'Europeo Under 19, è un prospetto molto interessante, e la Juventus potrebbe incassare tra i 3 e i 4 milioni di euro dalla sua cessione, oltre a una significativa percentuale sulla futura rivendita. Il club più vicino ad assicurarsi le sue prestazioni è il Palermo, che ha superato la concorrenza di altre tre squadre italiane e un club tedesco negli ultimi giorni.Il supporto del City Group, che controlla il Palermo e fa parte della galassia del Manchester City, ha reso l'offerta dei rosanero particolarmente allettante per Hasa e il suo agente, Fali Ramadani. Entrare in un progetto connesso a uno dei club più potenti al mondo è un'opportunità che stuzzica molto il giovane talento, e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la chiusura dell'affare. Sono infatti previsti nuovi contatti durante il weekend, in concomitanza con la sfida di Coppa Italia che vedrà il Palermo impegnato contro il Parma.