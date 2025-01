Il centrocampo: Locatelli e Koopmeiners al comando



L'attacco: Nico Gonzalez centravanti, Yildiz e Weah sugli esterni

L'assenza di Dusan, alle prese con un infortunio muscolare che lo costringerà a saltare la sfida contro l'Atalanta, cambia notevolmente i piani della Juventus., che è stato protagonista di un periodo di alti e bassi con la squadra, dovrà rivedere la formazione e le dinamiche tattiche per far fronte a questa emergenza, ma la sua squadra ha le risorse per adattarsi.Con l'assenza di, il reparto offensivo perde la sua punta di riferimento, ma lapuò contare sulla forza del centrocampo. Il ritorno di Manuelnel cuore del gioco è uno degli aggiustamenti più significativi, con il centrocampista italiano pronto a riprendersi la posizione centrale dopo aver ricoperto un ruolo più difensivo in alcune partite recenti. Al suo fianco, Teunsi sposterà sulla trequarti, dove sarà libero di esprimere la sua visione di gioco e la capacità di inserirsi tra le linee., che negli ultimi tempi ha giocato come centrocampista centrale, avrà maggiore libertà di movimento sulla trequarti. Potrà agire da trequartista, cercando di mettere in difficoltà la difesa atalantina con i suoi inserimenti e la sua qualità nella gestione del pallone. Con il ritorno di, laritroverà equilibrio e forza nella costruzione del gioco, con la possibilità di controllare il gioco a centrocampo.Confuori gioco, Motta dovrà riorganizzare l'attacco. La soluzione sembra essere quella di spostareal centro dell'attacco, dove potrà sfruttare la sua velocità e la sua potenza fisica per fare da punta centrale. L'argentino, che ha ricoperto diversi ruoli in attacco, avrà l'opportunità di dimostrare la sua adattabilità, cercando di sfruttare la sua capacità di attaccare gli spazi e creare pericoli alla difesa dell'Atalanta.A supporto di Gonzalez, agiranno Kenane Timothysugli esterni., che ha impressionato per la sua versatilità, sarà chiamato a fornire il supporto offensivo, mentre Weah, con la sua velocità, rappresenterà una minaccia costante sulle fasce. Entrambi i giocatori dovranno cercare di sfruttare gli spazi lasciati dalla difesa atalantina per mettere in difficoltà i centrali e creare occasioni da rete.