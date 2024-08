Lacontinua a seguire con interesse la situazione di, che appare sempre più vicino a un possibile trasferimento in bianconero. Secondo Sportitalia, la Fiorentina non è disposta ad accettare contropartite tecniche comenell'affare. La dirigenza viola preferirebbe una soluzione economica, senza inserire altri giocatori nella trattativa. Questo potrebbe complicare leggermente le negoziazioni, poiché la Juventus potrebbe dover trovare un'altra formula per soddisfare le richieste della Fiorentina. Nonostante ciò, l'interesse dei bianconeri rimane alto e la possibilità di vedere Gonzalez a Torino continua a crescere. Le prossime ore saranno decisive per l'evoluzione della trattativa.