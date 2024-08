Ultimo giorno, anzi, ultime ore di calciomercato, la dirigenza bianconera ed in particolare Cristianosono al lavoro per regalare la miglior rosa disponibile a Thiago Motta. Il nome più caldo sembrava essere quello di Jadon. Qualora però non si arrivasse all'esterno del Manchester United i bianconeri non punterebbero su nessun altro colpo di mercato ma il mercato in entrata potrebbe considerarsi chiuso, salvo clamorosi colpi di scena ma sono comunque stati messi a segno diversi colpi in questa sessione, alcuni decisamente importanti, come Teun Koopmeiners pochi giorni fa.