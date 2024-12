Per finanziare eventuali movimenti in entrata, la Juventus potrebbe monetizzare con la cessione di Nicolò Fagioli, il cui trasferimento porterebbe un importante ritorno economico. Tuttavia, parte di questi fondi potrebbe essere dirottata per rinforzare la difesa, con Daviddel Feyenoord come obiettivo principale.Nonostante la dichiarata incedibilità di Giacomo Raspadori da parte del Napoli, il suo nome resta monitorato da Giuntoli. Il gol segnato contro il Venezia ha dimostrato il suo valore, ma in un mercato volubile come quello di gennaio, la situazione potrebbe cambiare rapidamente. Staremo a vedere.