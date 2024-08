Dopo aver rifiutato le proposte arrivate dagli Emirati Arabi, la situazione di Danieleè ora in fase di definizione. Nonostante il rinnovo del contratto firmato solo tre mesi fa, il difensore potrebbe partire in prestito. Le valutazioni di Thiago Motta e della società hanno subito un cambiamento, influenzando le decisioni relative al futuro di Rugani.L'Ajax resta una delle opzioni concrete per il giocatore. Se il club olandese dovesse manifestare un interesse serio, Rugani potrebbe trovare la sua prossima destinazione nei Paesi Bassi. La Juventus sta valutando attentamente le proposte per garantire la migliore soluzione possibile per tutte le parti coinvolte.