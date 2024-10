Nelle prime dieci giornate di campionato, la Juventus ha collezionato il sesto pareggio stagionale, allontanandosi ulteriormente dalla vetta occupata dal Napoli di Antonio Conte, ora distante sette punti. Giancarlo Marocchi, ex giocatore bianconero e attuale opinionista di Sky Sport, ha analizzato la partita contro il Parma, conclusa 2-2, commentando: "È un risultato giusto. La Juve ha preso il controllo della gara da metà del secondo tempo, ma non è stata realmente pericolosa. Sembra che nelle ultime 3-4 partite abbia provato a fare qualcosa di diverso, cercando di combinare solidità con una maggiore incisività offensiva. Tuttavia, pur avendo segnato di più, ha anche subito reti: non riesce più a mantenere il controllo completo del match.”