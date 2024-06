L'attività giovanile della Juventus rappresenta un valore stimato di circa 250 milioni di euro all'interno della rosa attuale. Questa cifra include vari giovani talenti cresciuti nel vivaio bianconero e che ora rappresentano importanti asset per il club.Moiseè uno dei principali esempi di questa strategia. Venduto nell'estate 2019 per 27 milioni di euro più 3 di bonus e riacquistato nel 2022 per 28 milioni, Kean ha ora un anno di contratto rimanente. La Juventus punta a rivenderlo per circa 20 milioni, ottenendo così un importante ritorno economico.