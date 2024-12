L'obiettivo della Juventus contro il Venezia

. È apparso tutt'altro che prevedibile, finora, il rendimento stagionale della, capace di mettere in fila una serie di scialbi pareggi consecutivi - anche contro squadre decisamente alla sua portata - così come di battere con un netto 2-0 il, in quella che sulla carta era la partita più difficile della nuova era targata. Ecco, a proposito: la notte stellare di Champions League deve già diventare solo un piacevole ricordo, perché all'orizzonte c'è un'altra sfida importante per i bianconeri, in questo caso per il cammino in Serie A che ha finito per essere rallentato proprio dalle tante X consecutive, una dietro l'altra.All'Allianz Stadium arriva ildi Eusebio Di Francesco, fanalino di coda del campionato con appena 9 punti nel paniere. E forse non poteva esserci avversaria migliore per la Juventus, e non tanto - come verrebbe da pensare - per l'apparente semplicità della sfida dopo quella decisamente probante contro i Citizens, ma piuttosto per l'occasione di compiere un ulteriore salto di qualità, in primis mentale, superando lo scoglio di battere una formazione che, sulla carta, non dovrebbe mettere in difficoltà una squadra costruita per competere su tutti i fronti come quella bianconera.Questa volta non può sbagliare la Juve. Che tra campionato e Champions League, vuoi per i problemi dovuti alle assenze, vuoi per mancanza di cattiveria e concentrazione, ha perso decisamente troppi punti per strada quando partiva da favorita, come è successo giusto una settimana fa contro il Bologna - per quanto i rossoblù non possano più essere considerati outsiders, anzi… - ma soprattutto pochi giorni prima contro il, con la vittoria sfumata proprio all'ultimo istante per una serie di errori assolutamente evitabili. Andando a ritroso (e tralasciando il match con l'a Birmingham, dove la Juve si è presentata anche senza Dusan Vlahovic), Thiago Motta ha lasciato punti pure ae in casa contro, oltre che ail 14 settembre scorso. Punti preziosi, che non sarà semplice recuperare. E che vanno "ritrovati" almeno contro il Venezia.





