ha parlato anche in zona mista dopo la vittoria della Juventus contro il PSV: "Sono molto emozionato, questo gol è molto importante per me anche perché è il mio primo gol quest'anno. Sono molto contento anche per il tipo di gol realizzato, ho esultato con la linguaccia di Del Piero e sono molto contento. Godo per aver segnato come faceva lui"."E' tutto per me, è un numero molto importante e sono contento di giocare con questa maglia. Voglio ringraziare tutti i tifosi, lo stadio ci ha aiutato tanto. Oggi volevamo vincere questa partita, questo è un gruppo di grandi amici"."Dove vuole il mister, posso giocare in mezzo come a sinistra".Sì, certo. E' una vittoria molto importante per noi, è un successo che ci dà fiducia".