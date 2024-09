Domani sarà una giornata importante per la, con l'appuntamento fissato per la mattina, in vista della sfida di Champions League contro ilEindhoven. I giocatori si ritroveranno per l'ultimo allenamento di rifinitura prima del match, concentrandosi sugli ultimi dettagli tattici e tecnici. Successivamente, alle ore 13:30, all'Allianz Stadium si terrà la conferenza stampa pre-partita con il tecnico bianconero. Durante l'incontro con i media, Motta analizzerà lo stato di forma della squadra, gli avversari e le aspettative per il debutto in Champions. Sarà un momento chiave per preparare mentalmente i giocatori e i tifosi.