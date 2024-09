La probabile formazione della Juventus contro il PSV





L'attesa è finita. Finalmente, verrebbe da dire. Dopo quasi due anni la Juventus torna a giocare una partita di Champions League. I bianconeri scendono in campo questa sera, all'Allianz Stadium, con calcio d'inizio alle ore 18.45, per affrontare il PSV nella prima gara della Fase Campionato della nuovissima Coppa dei Campioni,Saranno ore di riflessione per Thiago Motta, chiamato a sciogliere gli ultimi nodi in vista del calcio d'inizio previsto alle ore 18.45. Nessun dubbio, ovviamente tra i pali e al centro della difesa. Qualcuno di più invece a centrocampo e per quanto riguarda le scelte sulle corsie laterali. In avanti, l'attacco è ancora sulle spalle di Dusan Vlahovic.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui