Juve in Champions: i precedenti con le squadre olandesi

11 partite

6 vittorie

3 pareggi

2 sconfitte

L'ultimo confronto in Champions contro una squadra olandese

Quello tra Juventus e PSV Eindhoven sarà il primo confronto assoluto tra le due squadre in gare ufficiali. Per quanto riguarda invece i precedenti che hanno visto i bianconeri sfidare squadre olandesi in Champions League il bilancio è decisamente positivo.L'ultima partita disputata in Champions League dalla Juventus contro una squadra olandese risale alla stagione 2018/19 quando i bianconeri vennero sconfitti (ed eliminati) dall'Ajax nella gara di ritorno dei quarti di finale. Dopo il vantaggio firmato Cristiano Ronaldo arrivarono i gol di Van de Beek e del futuro juventino De Ligt.