La musichetta dell'Europa dei grandi è tornata allo Stadium. Una notte europea che mancava da oltre 600 giorni, troppi per le abitudini dei tifosi della. Tifosi che per l'occasione hanno fatto registrare un sold out allo Stadium, tutto esaurito e oltre 40 mila biglietti staccati. Sicuramente però è stata la notte di Kenan, il nuovo numero 10 bianconero che incanta ricordando un certo Alex Del Piero, ma non solo, è stata anche la notte di Nico Gonzalez, Teun Koopmeiners e tanti altri. Clicca su "vai alla gallery" per leggere le pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani.





