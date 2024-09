Juventus-PSV, la moviola LIVE

FISCHIO FINALE

92' goal PSV con Saibari

52' cala il tris la Juventus con Nico Gonzalez

46' via al secondo tempo

INTERVALLO

26' RADDOPPIO JUVENTUS, firma di McKennie

21' GOAL JUVENTUS, vantaggio di Kenan Yildiz

calcio d'inizio della sfida

Una bella vittoria per la Juventus alll'esordio in Champions League. La prima volta in assoluto per il tecnico Thiago Motta contro il PSV Eindoven di Bosz. L'arbitro designato per la sfida della massima competizione europea è lo spagnolo Alejandro Hernández. L'arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti José Naranjo e Diego Sánchez Rojo, mentre José Luis Munuera sarà il quarto uomo. Una sfida ordinata, normale amministrazione per l'arbitro che non viene mai chiamato a particolari interventi.





