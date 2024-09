Gatti infortunato in Juventus-PSV? Uscito zoppicando, cosa è successo

Al minuto 56' diesce dal campo, al suo posto Danilo. Il difensore della Juventus ha lasciato il terreno di gioco non in perfette condizioni.Come riferisce anche Sky, Gatti è uscito dal campo un po' zoppicando. Un problema dovuto probabilmente ad un intervento durante il primo tempo, in cui il giocatore è riuscito ad anticipare l'avversario ma poggiano il piede non bene in terra. Comunque non sembra niente di grave visto che ha proseguito nel secondo tempo ed è uscito dal campo senza difficoltà.