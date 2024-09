Ha sorpreso sabato pomeriggio - ma fino a un certo punto - la scelta di Thiago Motta di dare spazio ain porta per il match traed Empoli, lasciando in panchinache in teoria sarebbe il titolare. Non è un segreto, del resto, che al tecnico italo-brasiliano piaccia variare, facendo turnover anche nel ruolo che tradizionalmente è il più "fisso". A chi toccherà dunque in Champions League? La sensazione, confermata anche da Tuttosport, è che per la sfida di domani contro il PSV Eindhoven tornerà tra i pali Di Gregorio, mai battuto in questo inizio di stagione.