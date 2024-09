Juve-Psv, i punti di forza della squadra di Bosz

Possesso palla: 75%

Precisione passaggi: 89.8%

Precisione nella propria metà campo: 93.4%

Precisione nella metà campo avversaria: 83.3%

Clean sheets: 2

Goal concessi a partita: 0.6

Palloni recuperati a partita: 59.8

Juve-Psv, dove può vincerla la Juventus

Juve-Psv, attenzione ai singoli

Non c’è nessun pericolo, nonostante Thiago Motta ribadisca in conferenza stampa che ci vuole rispetto. Non c’è pericolo che qualcuno possa sottovalutare la sfida al, a meno che qualcuno non guardi solamente ai campionati di appartenenza e non abbia dato nemmeno una sbirciata ai numeri della squadra di. A Torino, per sfidare la Juventus , arriva una compagine temibile e che vuole fare la voce grossa. Una squadra che si sta imponendo come la più forte e attrezzata in Olanda e che vuole ritagliarsi uno spazio importante.Il PSV Eindhoven è capolista in Olanda con 5 vittorie su 5 partite: 15 punti, due in più dell’AZ seconda. A spaventare maggiormente, poi, sono i dati sui goal: 20 segnati e solo 3 subiti. Di seguito, i dati sulla produzione offensiva, da Sofascore:Dal punto di vista difensivo:Dove il Psv di Bosz mostra dei punti deboli? Quella olandese è una squadra che non brilla per duelli vinti (54.5%) e che tende a perdere palloni, fin qui 133.6 possessi persi a partita. Insomma, toccherà dare battaglia in mezzo al campo, recuperare palla, magari nella loro trequarti, e ribaltare in fretta l’azione.Veniamo ai singoli, detto che mancherà l’ex Napoli Hirving Lozano e non è un dettaglio da sottovalutare. Attenzione, soprattutto, all’esperto Luuk de Jong capocannoniere della squadra a quota 4 reti, stessi goal di Lozano e del trequartista – altro nome da tenere d’occhio -, Guus Til. Altro calciatore di grande sostanza, in mezzo al campo, è Joey Veerman; mentre davanti altri pericoli potrebbero arrivare dal giovane Bakayoko.