Juventus, il periodo di Danilo



Juventus-PSV, i numeri della gara di Danilo (dati SofaScore)

Minuti giocati: 33'

Salvataggi: 3

Contrasti 1

Tocchi: 28

Precisione dei passaggi: 81.8%

Possesso perso: 5

Soltanto 5 erano i minuti giocati da capitanfino a qui con Thiago Motta. Fino a ieri sera appunto, quando il difensore brasiliano è subentrato a Federico Gatti per mezz'ora di gara. Spazio quindi per il capitano nella serata di Champions League che segna l'esordio stagionale. Nel pre partita, poco prima dell'ingresso in campo si era visto il brasiliano incitare nel tunnel i compagni: "dai raga, dai raga, godiamocela" diceva.Non è semplice però giocare cosi poco per uno che nelle precedenti annate era considerato un punto fermo di Madama, oltre ad essere uno dei. Danilo infatti non sta attraversando certamente un periodo roseo. Nella mezz'ora giocata ieri è in ritardo nella chiusura difensiva su Saibari che segna il goal del 3-1. La reazione di Danilo però è lo specchio del suo periodo: si dispera, qualche pugno sul terreno di gioco e le mani sul volto. Un errore che non costa quasi nulla in termini di risultato ma che pesa ulteriormente sul morale del capitano.





