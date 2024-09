Juventus-PSV, conferenza stampa Bosz

Il tecnico del PSV Peterha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-1 per mano della Juventus. Le sue parole:– "Non abbiamo dato abbastanza, è una sconfitta meritata. Finisce lì"."Delusione certo, abbiamo perso 3-1. Ma è diverso dall’anno scorso, perché l’anno scorso la squadra era completa e ora ci mancano dei giocatori. Non siamo stati bravi nella durezza di questa partita, siamo stati deboli, anche nei duelli. La nostra tipologia non è essere duri come squadra, ma per compensare dobbiamo essere bravi"."Non siamo abituati ma poi dobbiamo difendere meglio e aiutare i giocatori. Non siamo stati abbastanza bravi. Io sto pensando a come posso usare questo per la prossima partita, quali risposte da trarre. Il 4-0 dell’anno scorso lo abbiamo analizzato bene"."Possiamo sempre vincere contro la Juventus, anche in casa loro, ma non abbiamo fatto abbastanza"."Non parlo in questi termini, possiamo fare meglio ma non è questo il caso"."Come squadra abbiamo fatto male un bel numero di cose. Questo è da migliorare. Certi aspetti possiamo farli meglio. Bisogna valutare i giocatori in base alla qualità, ma in Champions hai bisogno di forza nei duelli"."Bisogna aiutare la squadra in questi momenti. Durante l’intervallo cerchi di aiutare come fare pressing, come aiutare la squadra in certe situazioni".