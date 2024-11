Juve come PSG e Bayern

Juventus 24 punti (6 vittorie e 6 pareggi)

Bayern Monaco 29 punti (9 vittorie e 2 pareggi)

PSG 26 punti (8 vittorie e 2 pareggi)

Tasto stop sullaper un paio di settimane. Archiviata la dodicesima giornata, è tempo di lasciare spazio agli impegni delle nazionali, ma anche per fare i primi bilanci. La, quando siamo di fatto giunti ad un terzo del campionato, occupa il sesto posto in una classifica davvero cortissima.Basti pensare, infatti, che la squadra diè a soli due punti dalla vetta della classifica attualmente occupata dal Napoli di Antonio Conte. Un altro aspetto che va rimarcato è che la Juve, a questo punto del torneo, non ha ancora perso una partita. Un dato che proietta i bianconeri al vertice tra i top campionati europei.Analizzando i top cinque campionati europei ci si accorge che solamente tre squadre non hanno mai perso in campionato. La Juventus, appunto, che in Serie A ha collezionato sin qui 6 vittorie e 6 pareggi, il Bayern Monaco in Bundesliga (9 vittorie e 2 pareggi) e il PSG in Ligue 1 (8 vittorie e 2 pareggi)





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui