Per la Juventus di Thiago Motta si sta avvicinando sempre di più l'ultima amichevole, in programma domenica 11 agosto in Svezia. Nella giornata di oggi i giocatori hanno svolto una doppia seduta di allenamento proprio in preparazione alla sfida contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone.Dopo la seduta nella mattinata di ieri, i bianconeri si sono nuovamente ritrovati sui campi del centro sportivo della Continassa quest'oggi per proseguire l'avvicinamento all'ultimo test prestagionale prima dell'esordio in campionato del 19 agosto.All'interno del JTC in scena una sessione d'allenamento dedicata al possesso palla e al lavoro tattico, anticipata come sempre da una fase di riscaldamento.E domani si parte per la Svezia: allenamento mattutino e poi viaggio verso Goteborg per l'ultima amichevole della preseason bianconera in programma domenica 11 agosto alle ore 15:00 all'Ullevi Stadium contro l'Atletico Madrid.