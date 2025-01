Chi gioca contro l'Atalanta?

La probabile formazione della Juventus

Lascenderà in campo domani sera, al Gewiss Stadium, per affrontare l'nel match valevole per il recupero della diciannovesima giornata di Serie A, originariamente prevista per il 5 gennaio ma poi rinviata per la concomitanza della final four della Supercoppa italiana che ha visto impegnati sia i bianconeri che i nerazzurri.Per la gara contro la Dea, Thiago Motta dovrà fare i conti con le assenze di, i quali non hanno smaltito i rispettivi problemi fisici e, dopo il Derby della Mole, salteranno anche il faccia a faccia contro la squadra di Gian Piero Gasperini.Due defezioni che, di conseguenza, cambieranno alcuni degli interpreti dell'undici titolare di Thiago Motta. Tra difesa e a centrocampo, rispetto al derby, cambieranno un paio di tasselli: la porta di Di Gregorio verrà schermata dalla difesa a quattro composta dalla coppia centrale Kalulu-Gatti e dai terzini che saranno Savona a destra e Cambiaso - al ritorno da titolare - sul versante mancino e preferito a McKennie.In mediana, Locatelli rientra dalla squalifica e agirà al fianco di Khephren Thuram, con Douglas Luiz destinato inizialmente alla panchina. Sulla trequarti, invece, Koopmeiners agirà da rifinitore alle spalle di Nico Gonzalez che sarà confermasto nei panni del falso nove. Sul fronte esterni offensivi, conferma invece per Yildiz - che per la terza partita consecutiva agirà a destra - e Mbangula sulla sinistra.: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez.





