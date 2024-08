Il primo ingresso in campo all'Allianz Stadium della stagione pic.twitter.com/Dv4NWFHV8d — JuventusFC (@juventusfc) August 6, 2024

La Juventus si appresta a scendere in campo per il test in famiglia contro la Next Gen in occasione della sfida che segnerà la prima gara stagionale all'Allianz Stadium. Come da copione, la Juve ha fatto il suo ingresso in campo attraversando la tribuna centrale dello stadio torinese, ricevendo il calore dei propri tifosi già presenti sugli spalti. Il gruppo squadra, capitanato da Thiago Motta e Danilo, si è quindi presentata sul terreno di gioco dello Stadium per la prima volta in stagione.