Il primo giorno in di Douglas Luiz



Guarda il video completo su YouTube — JuventusFC (@juventusfc) July 31, 2024

E' ufficialmente iniziata l'avventura di Douglas Luiz alla Juventus. Il centrocampista brasiliano, arrivato a Torino nella giornata di lunedì 29 luglio, si è recato al JMedical per sostenere le visite mediche, prima di dirigersi alla Continassa per il primo allenamento in maglia bianconera agli ordini di Thiago Motta. Al momento del suo sbarco all'aeroporto di Caselle, il classe 1998 è stato accolto da Cristiano Giuntoli, Football Director zebrato, il quale ha accolto il nuovo innesto della Juventus con un: "Come stai? Sei contento? Sei importante per noi" al quale ha fatto seguito la risposta secca del calciatore: "Contentissimo".