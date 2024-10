Il comunicato della Juventus:Un momento da ricordare per un giovane calciatore. Francesco Verde ha firmato il suo primo contratto da professionista legandosi alla Juventus fino al 30 giugno 2027 - si legge su Juventus.com -.Il difensore classe 2007, in bianconero dall’età di 14 anni, è stato protagonista con le formazioni giovanili del Club arrivando fino all’esordio con l’Under 20 nella stagione attuale. Verde, la scorsa estate, ha anche conquistato la vittoria dell’Europeo con l’Italia Under 17 giocando dal primo minuto la finale contro il Portogallo.E ora il legame con la Juventus prosegue: congratulazioni, Francesco!