Nuovi ritorni al JTC



Nicolò Fagioli pic.twitter.com/vmyZL3jzwG — JuventusFC (@juventusfc) July 17, 2024

Era atteso per la giornata di sabato il ritorno alla Continassa di Nicolò. Il centrocampista classe 2002 invece è già ritornato oggi agli ordini del nuovo tecnico Thiago Motta con qualche giorno di anticipo sulla tabella di marcia ma più carico che mai alla nuova stagione che ormai è alle porte. Fagioli è infatti reduce dalla spedizione guidata da Luciano Spalletti in Germania per gli Europei. Di seguito il video del suo primo allenamento al JTC.