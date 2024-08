Ivan Lopez, giovane attaccante spagnolo classe 2007, è entrato ufficialmente a far parte del settore giovanile della Juventus. Cresciuto calcisticamente in Spagna, si è distinto nelle giovanili del Deportivo Alavés per le sue capacità tecniche, fisiche e il suo spiccato senso del gol. Grazie alle sue prestazioni, Ivan ha attirato l'attenzione della Juventus, che ha deciso di puntare su di lui per il futuro. Ha firmato un contratto con il club bianconero fino al 2027 e giocherà nella formazione Under 20 per la stagione 2023/24.