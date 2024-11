La Juventus Primavera si prepara ad affrontare i prossimi impegni. Dopo la bella vittoria in Youth League, che ha permesso ai bianconeri di accedere aritmeticamente ai sedicesimi di finale, la Juve giocherà contro il Sassuolo in campionato. Sfida di alto livello per i ragazzi di, considerato che i neroverdi sono primi in classifica al momento. Dopo il match di campionato la Juventus Primavera ospiterà in casaper i sedicesimi di Coppa Italia. Il fischio d'inizio è previsto per le 15 a Vinovo, e la vincente affronterà laagli ottavi.