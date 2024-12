La Juventus Primavera di Magnanelli torna a vincere e lo fa in Coppa Italia. Nel match di oggi pomeriggio i bianconeri hanno superato la Spal vincendo 4-2 e mettendo in cassaforte il passaggio agli ottavi di finale. Protagonista assoluto della partita è stato, autore di una tripletta, che insieme alla rete diè valsa il poker finale. Magnanelli si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi nel post partita, spiegando che non si trattava di una gara semplice. La partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera si giocherà l'8 gennaio alle 15 e la Juve sarà, già qualificata in precedenza.