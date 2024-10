Zelezny 6.5 - Salva in diverse occasioni la Juve dal gol, in particolare con due parate, una ravvicinata e una su un tiro pericoloso dalla distanza

Pugno 6.5 - Fino al gol gioca una partita abbastanza in ombra, subendo spesso il pressing alto della difesa ospite. Dopo la rete aumenta i giri del motore, ma gioca una partita maggiormente di sostegno per i compagni. Dal 63’ Di Biase 6 - Non viene servito molto, ma ci mette comunque grinta e pressa spesso i difensori.

