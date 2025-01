Lacontinua a cavalcare l’onda positiva di questo inizio 2025. Dopo la vittoria di prestigio contro l’Inter in campionato, i ragazzi di Magnanelli hanno conquistato anche il passaggio del turno in Coppa Italia, superando la Lazio al termine di una sfida intensa e decisa ai rigori.Nel primo tempo, la Juventus ha avuto l’occasione di sbloccare il match, ma il capitano Pagnucco ha sciupato un tap-in ravvicinato. Sul fronte opposto, la Lazio è andata vicina al vantaggio con Serra, che ha colpito un palo nel finale di frazione.La ripresa ha visto i biancocelesti più propositivi, ma il portiere Radu è stato protagonista assoluto, respingendo ogni tentativo avversario e mantenendo il risultato sullo 0-0 fino al fischio finale.La "lotteria" dei rigori si è trasformata in un duello interminabile. Decisivo, all’ottavo penalty, il portiere Radu, che ha parato il tiro di Zazza, seguito dal sigillo finale di Martinez, che ha regalato ai bianconeri la qualificazione.Un altro passo avanti per la formazione di Magnanelli, che dimostra carattere e qualità in un percorso che sta regalando soddisfazioni su più fronti.