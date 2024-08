La Juventus Primavera di Francesco Magnanelli sarà ancora protagonista stasera nell'atto conclusivo del Memorial Mamma e Papà Cairo. I bianconeri nella serata di ieri hanno battuto i pari età dell'Inter in una gara molto divertente e che ha fornito delle indicazioni sul progetto tecnico del nuovo allenatore della Primavera. L'appuntamento è fissato per le ore 21.00, i bianconero affronteranno i pari età del Torino di mister Tufano allo stadio Moccagatta della città di Alessandria. I granata hanno sconfitto per 5-1 il Milan. La gara sarà visibile su Torino Channel.