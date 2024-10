Juventus Primavera, parla Magnanelli

Il tecnico della Juventus Primavera Francesco Magnanelli ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dopo la vittoria per 4-1 sul Brescia in Coppa Italia. Queste le sue parole:"Voglio prima di tutto complimentarmi con i ragazzi per l'approccio che hanno avuto al match. Sono da tanti anni nel mondo del calcio e so che quando si giocano partite come quella di oggi il rischio è che si scenda in campo con un po' di superficialità. Questo era il grande rischio di questa gara e sono felice che questo scenario non si sia verificato. Sono molto felice che abbiano trovato spazio anche quei ragazzi meno impegnati in questo inizio di stagione. Si sono sempre allenati con grande impegno e intensità e oggi sono scesi in campo nel modo migliore possibile. Siamo ovviamente felici di avere superato il turno in Coppa Italia Primavera, ma ripeto che sono ancora più contento della risposta avuta da questo grande gruppo di ragazzi. Abbiamo la fortuna di essere in corsa in tre competizioni e di avere a disposizione una rosa folta e ricca di talento. Dobbiamo continuare a spingere sull'acceleratore. Il nostro obiettivo in questa competizione, come in tutte quelle che stiamo disputando, sarà quello di provare ad arrivare il più in alto possibile".