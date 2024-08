Il nuovo tecnico della Juventus Primavera Francescoha rilasciato delle dichiarazioni al sito ufficiale della Juventus. Le sue parole:"Sto vivendo tutto con grandissimo entusiasmo: lavorare con dei ragazzi giovani è una novità per me e quindi sto conoscendo la categoria giorno dopo giorno, col passare del tempo lo farò sempre di più. Ho a disposizione uno staff tecnico importante che mi sta aiutando tanto, ho bisogno di loro per lavorare nel migliore dei modi con i ragazzi e crescere tutti insieme. Le differenze con i più grandi? I più piccoli hanno grande voglia di apprendere, questo è un grandissimo pregio. Son giocatori da costruire e ho riscontrato grande voglia di capire e di fare"."Ho trovato tantissimo impegno e tantissima disponibilità da parte di tutta la squadra, abbiamo fatto la preparazione all’Allianz Training Center ma anche dei test amichevoli di livello a Basilea e a Zagabria che ci hanno permesso di giocare tanto. Da ora arrivano 4/5 settimane importanti, giocando una volta a settimana c’è la possibilità di programmare ogni dettaglio nel lavoro quotidiano. L’obiettivo è creare una mentalità, alimentare l’ambizione di migliorarsi quotidianamente. I ragazzi devono cominciare a ragionare da grandi, vivere il calcio in maniera totale con l’entusiasmo che non deve mai mancare. Qui c’è uno slogan ben chiaro “Fino alla fine”, lottare per questa maglia e lottare per la propria crescita"."Questa categoria sarà una conoscenza continua anche per me. Assieme allo staff capiremo quello che sarà il nostro livello e quello degli avversari. Ai ragazzi dico sempre che l’aspetto tecnico e tattico è fondamentale ma non è la cosa più importante, ho insistito tantissimo sull’atteggiamento di squadra che dobbiamo tenere: la voglia di non arrendersi non deve mai mancare. Bisogna rimanere tutti concentrati senza sprecare mai un allenamento e apprendere ogni giorno qualcosa di nuovo. Gli altri quando affrontano la Juventus devono trovare una squadra solida"."Sono molto curioso di confrontarmi con gli avversari. Noi dobbiamo dare il giusto valore al risultato ma in questo momento è molto importante la crescita individuale e di squadra. Con il Genoa mi aspetto una bella prestazione negli atteggiamenti, nel modo in cui si è messi in campo, nel sacrificio da fare: ai ragazzi dico sempre che queste sono le fondamenta del nostro palazzo, poi tutto il resto sono piani che aggiungeremo col tempo. Mi aspetto una squadra combattiva, che affronta l’avversario a viso aperto consapevole che vincere non è facile ma che bisogna desiderarlo".