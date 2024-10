Vince e convince ladi Magnanelli. I bianconeri superano il Lipsia con un rotondo 3-0 grazie alle reti di. Una buona partita da parte di tutta la squadra, che ha saputo trovare la via del gol in più occasioni e si è anche fatta trovare pronta sugli attacchi dei padroni di casa. Al termine del match l'allenatore bianconeroha commentato in modo positivo ai nostri microfoni la prestazione dei suoi giocatori- "I ragazzi mi stupiscono partita dopo partita, si sono messi a disposizione e stanno cercando di seguirci al di là di tecnica e tattica, con lo spirito che per me è importante. Credo che sia questo a fare la differenza, hanno voglia di stare insieme e c'è grande feeling tra loro, si vede nella voglia di portare a casa il risultato e lottare in ogni duello".- "Questa squadra ha bisogno di un determinato percorso. Stiamo crescendo tutti insieme, io compreso. Non ci poniamo obiettivi perché siamo in costruzione, ed è anche questo il bello, i ragazzi vogliono vincere le singole partite insieme. Si è visto con il gol di Biliboc, tutta la squadra ha festeggiato il gol e questa è la dimostrazione che chi lavora bene come Lorenzo vede qualcosa che torna".- "La difficoltà non è arrivare a un determinato livello, ma rimanerci. Io chiedo di avere attenzione e motivazione, so che è difficile mantenere tutto ciò a un livello alto, ma sarà proprio questo il nostro lavoro. Abbiamo ancora tanti margini di miglioramento tecnico e tattico, ma bisogna avere la forza di capire cosa ci sta facendo fare questi risultati, e non si tratta solo di tecnica e tattica".- "Sta andando tutto molto bene, si passa attraverso difficoltà quotidiane ma ho la fortuna di avere ragazzi stupendi e uno staff di altissimo livello. So di potermi fidare al 100% e di avere persone che la pensano come me, questo è un grande vantaggio. Mi sto divertendo, ho tanta voglia di imparare perché sono all'inizio, però mi piace e avere questi ragazzi alimenta ancora di più la voglia in me. L'anno scorso mi ha lasciato tantissimo, ho toccato con mano cos'è l'ambiente Juve. Sto cercando di creare il mio percorso, che finora è stato comunque molto gratificante".