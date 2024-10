Le parole dia Juventus.com:«Una bellissima vittoria, tre punti importanti contro una squadra forte che reciterà un ruolo da protagonista in campionato. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nel secondo siamo stati bravi a lottare; sono molto contento, è una vittoria utile per la classifica e il morale, per preparare al meglio la Coppa Italia, che sarà un’altra battaglia in una competizione cui teniamo molto. Lavoriamo, continuiamo così, i ragazzi sono sempre molto disponibili, dunque questa è la strada giusta».