, tecnico dellaha commentato così ai canali ufficiali del club il pareggio in campionato contro la Lazio , affrontata anche pochi giorni fa in Coppa Italia: "Sono molto contento per come è andata la partita. Non era facile affrontare nuovamente la Lazio dopo pochissimi giorni. Il nostro primo tempo è stato ottimo: è finito 1-1, ma avremmo meritato di chiuderlo in vantaggio. Nella ripresa, per diversi motivi, pensavamo di soffrire più di quanto, invece, è avvenuto. La squadra ha risposto bene, abbiamo avuto le nostre occasioni per vincere il match, ma non è successo. Chiaramente dobbiamo migliorare ancora in tanti piccoli dettagli, ma i ragazzi hanno dato tutto e ci tengo a fargli i complimenti. Ora ci riposiamo un giorno e poi iniziamo a pensare alla prossima sfida che ci attende, quella di venerdì 15 gennaio in trasferta contro il Bologna. Usciamo soddisfatti da queste prime tre partite dell’anno nuovo, con la consapevolezza che dobbiamo e possiamo fare molto di più, ma siamo sulla buona strada".