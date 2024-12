Juventus Primavera-Hellas Verona, le pagelle

Finisce con una sconfitta il match della Juventus Primavera contro l'Hellas Verona. I ragazzi di Magnanelli non riescono a trovare i 3 punti nonostante un gol dopo soli 5 minuti di. Gli ospiti trovano il pareggio allo scadere del primo tempo con il colpo di testa di Monticelli e la ribaltano nel secondo con Vermesan. La Juve soffre soprattutto nella seconda metà di gioco, complice l'espulsione di Bassino dopo appena 3 minuti. I bianconeri torneranno a Vinovo mercoledì per il match di Youth League contro illl risultato potrebbe essere anche più largo se non fosse per lui, che salva la porta bianconera in almeno 3 grandi occasioni.Dopo un buon avvio si spegne in fretta, e spesso si innervosisce nella lotta con Agbonifo.Una partita senza grossi spunti da parte del centrocampista, che non tocca molti palloni come suo solito. Dal 68'Entra in campo in un momento difficile, giocando poco più di 20 minuti in cui cerca di legare i reparti.Il gol dopo 5 minuti lo esalta, ma poi viene servito poco ed è spesso da solo quando deve salire. Una buona prova per il numero 7 che sta crescendo. Dall'88'Il migliore dei bianconeri. In una gara in cui il reparto offensivo fa fatica, lui è la stella che si accende e prova a cambiarla. Tante giocate brillanti, falli subiti e palloni serviti per i compagni: al numero 10 è mancato solo il gol.Preciso e attento nelle letture, come sempre. I palloni in avanti sono puliti, ma vengono spesso intercettati dalla difesa del Verona.Un buon primo tempo, quando prende palla ha sempre una buona giocata pronta e subisce diversi falli. Esce a inizio ripresa per un cambio tattico. Dal 48'Il difensore entra bene in partita, ma il continuo assedio ospite manda spesso in affanno tutta la linea difensiva.Un errore e un salvataggio sulla linea: il suo primo tempo è a meta. La sua gara però finisce dopo 3 minuti nella ripresa per un fallo da ultimo uomo e lascia la Juve in difficoltà.Un'altra prova solida del classe 2007. A centrocampo lotta e fa valere la sua prestanza fisica, e quando tenta il dribbling spesso ci riesce. Dall'88'Dopo l'ottima prova di mercoledì, oggi il numero 37 è in ombra e non riesce a controllare bene i palloni che gli arrivano. Dal 68'Il numero 17 entra in un momento di vero e proprio assedio del Verona, si fa vedere e va anche vicino al gol.Preciso nelle letture dietro, salva anche un gol nel primo tempo. Come per i compagni di reparto, però, soffre le azioni avversarie soprattutto sulla sinistra.