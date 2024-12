Juventus Primavera-Hellas Verona, la cronaca

Juventus Primavera-Hellas Verona, le formazioni ufficiali

La Juventus Primavera di Francesco Magnanelli torna a giocare in campionato. I bianconeri sono reduci dal match di Coppa Italia, conche è valsa il passaggio agli ottavi di finale. In occasione della quindicesima giornata del campionato di Primavera 1, i ragazzi di Magnanelli cercheranno di riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta contro il Sassuolo. Come per l'ultimo match, non ci saranno convocati da Thiago Motta per Juventus-Bologna . Dall'altra parte, invece, arriva l'Hellas Verona di Paolo Sammarco, che nell'ultimo turno ha battuto 2-1 lae si trova a due punti di distanza dalla Juve.Vinarcik, Boufandar, Srdoc, Verde, Biliboc, Scienza, Finocchiaro, Mazur, Sosna, Djahl, Merola. AllenatoreZouaghi, Popovic, Bancila, Casagrande, Vapore, Jablonski, Stella, Albertini, Fagoni, Devoti, Nwachukwu. Allenatore: Sammarco.