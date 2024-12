Quanti giovani ha convocato Thiago Motta?

Ladista dimostrando come il talento proveniente dal vivaio sia un patrimonio fondamentale per il presente e il futuro del club. Dopo l'ottimo avvio di stagione di giovani come Nicolò, ormai punti fissi nella prima squadra, la politica di integrazione dei giovani prosegue con risultati promettenti.Savona, Rouhi e Mbangula hanno rapidamente scalato le gerarchie, mostrando una maturità che li rende pedine utili anche nelle sfide di alto livello. Savona si è affermato come opzione affidabile sulla fascia destra, mentre Rouhi è diventato di fatto un'alternativa. Mbangula, invece, è sorto come elemento dinamico nel reparto offensivo, dimostrando abilità nell’uno contro uno e capacità di incidere nei momenti decisivi.Il progetto bianconero non si limita però ai soli già affermati. Giovani come Anghelé e Pugno hanno avuto modo di esordire in Serie A, rispettivamente nelle trasferte contro Verona e Lecce. Entrambi hanno fornito un assaggio delle loro potenzialità, attirando l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Nel frattempo, altri talenti come Daffara, Gil Puché, Montero, Pagnucco, Owusu e Papadopoulos attendono il loro momento, accumulando esperienza con la Primavera e negli allenamenti con la prima squadra.La partita odierna vedrà l’ingresso di un nuovo volto dal vivaio: Niccolò Rizzo. Difensore centrale classe 2007, Rizzo ha impressionato con la Primavera, dimostrando intelligenza tattica e una grande sicurezza nonostante la giovane età. Sono così diventati 12, i giovani di Motta.